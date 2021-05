Gds – Emerson e Florenzi, l’Inter c’è. Per Sensi Marotta e Ausilio cercano…

Con Hakimi verso il Psg, il club nerazzurro è al lavoro per trovare il suo sostituto

L'Inter non vuole farsi trovare impreparata. In caso di addio di Achraf Hakimi, il club nerazzurro monitora due profili: Emerson Palmieri e Alessandro Florenzi. Per quanto riguarda Palmieri, in uscita dal Chelsea, la società di Abramovich continua a chiedere molto (20 milioni di euro) e questo complica i piani.