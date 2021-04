Inter, Emerson favorito per la sinistra: Gosens il sogno, Kostic l’alternativa

I nerazzurri cercano un esterno mancino: in cima alla lista c'è l'italo-brasiliano del Chelsea, ma non è il solo

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter è un esterno sinistro di livello: il primo nome sulla lista è quello di Emerson Palmieri , ai margini nel Chelsea e già allenato da Antonio Conte. L'italo-brasiliano al momento è il favorito ma, come riporta Tuttosport, non è l'unica ipotesi per la fascia sinistra:

"Da un anno abbondante il nome che più di altri scalda Conte e la dirigenza è quello di Emerson Palmieri. L'esterno, punto fermo della nazionale di Mancini, al Chelsea non gioca - 14 presenze in stagione per meno di 800 minuti -, è la terza scelta del tecnico Tuchel dietro Chilwell e Marcos Alonso (altro vecchio pallino di Conte) e a fine stagione, complice il contratto in scadenza nel 2022, andrà via e i Blue potrebbe accontentarsi di una cifra non superiore ai 12-15 milioni. Vorrebbe tornare in Italia e su di lui è forte l'interesse non solo dell'Inter, ma anche di Juventus e Napoli, pure loro alla ricerca di un nuovo titolare sulla corsia sinistra. Il fatto che sia stato Conte a volerlo a Londra nel gennaio 2018, potrebbe rivelarsi un piccolo assist in favore dei nerazzurri.