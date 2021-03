Inter, senti Emerson Palmieri: “Futuro? È presto. A giugno si vedrà”

Il terzino sinistro della Nazionale Italiana e del Chelsea, Emerson Palmieri, ha parlato del suo futuro a Rai Sport: su di lui c'è l'Inter

Tra i temi trattati c'è anche il futuro. L'ex laterale della Roma è ancora sulla lista di Antonio Conte, che vede in lui uno dei profili giusti per rinforzare la fascia sinistra. I due si conoscono bene proprio grazie all'esperienza dell'attuale allenatore dell'Inter sulla panchina dei 'Blues': "Il mio futuro? È ancora presto, ho due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non ad altro. A giugno si vedrà".