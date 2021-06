Non solo Emerson: il Napoli punta due giocatori monitorati dall’Inter

Due giocatori tra gli osservati speciali dei nerazzurri sono anche nel mirino del nuovo allenatore del Napoli per la nuova stagione

Come riportato da Calciomercato.com, "non solo Emerson Palmieri, il Napoli di Luciano Spalletti ha un altro obiettivo dal Chelsea. Si tratta di Davide Zappacosta, quest'anno in prestito al Genoa". Due giocatori che interessano al Napoli e anche all'Inter, soprattutto l'italo-brasiliano.