Inter, Emerson scalda Conte: “Condizioni favorevoli. Il Chelsea si accontenta di…”

Emerson Palmieri è un nome che da tempo si fa in ottica Inter come possibile rinforzo per la fascia sinistra: ecco le condizioni

Marco Macca

Emerson Palmieri è un nome che da tempo si fa in ottica Inter come possibile rinforzo per la fascia sinistra. L'esterno sta trovando poco spazio al Chelsea, ed è pronto a lasciare i Blues in estate. Rispetto alle scorse sessioni di mercato, questa volta l'italo-brasiliano potrebbe liberarsi per condizioni maggiormente favorevoli. Tuttosport, infatti, parla di 12-15 milioni di euro:

"Da un anno abbondante il nome che più di altri scalda Conte e la dirigenza è quello di Emerson Palmieri. L'esterno, punto fermo della nazionale di Mancini, al Chelsea non gioca - 14 presenze in stagione per meno di 800 minuti -, è la terza scelta del tecnico Tuchel dietro Chilwell e Marcos Alonso (altro vecchio pallino di Conte) e a fine stagione, complice il contratto in scadenza nel 2022, andrà via e i Blue potrebbe accontentarsi di una cifra non superiore ai 12-15 milioni".

(Fonte: Tuttosport)