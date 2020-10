Mercato Inter, Emerson Palmieri: “Al Chelsea non va come mi piacerebbe. Devo…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della partita tra Polonia e Italia, terminata 0-0, Emerson Palmieri, esterno mancino italo-brasiliano più volte accostato all’Inter nei mesi scorsi, ha confessato le sue difficoltà attuali al Chelsea, in cui non riesce a trovare il dovuto spazio. Ecco le sue parole:

“Quando arrivo qui cambio a livello mentale, mi sento un giocatore importante e parte del gruppo azzurro. Nel Chelsea in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe, devo soltanto lavorare e quando sono in campo pensare a fare del mio meglio“.

