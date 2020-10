Inter, arriva un esterno? Emerson e Alonso sul taccuino, ma c’è una possibile sorpresa

Potrebbero esserci sorprese nelle ultime ore di mercato per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri stanno pensando di ingaggiare un esterno, ma attenzione al profilo. Il Corriere dello Sport spiega: “Nonostante la partenza di Dalbert, non è da escludere che il nuovo innesto possa essere un laterale destro. Dipende dalle valutazioni che verranno fatte sulle alternative a disposizione per la fascia mancina. Sul taccuino di Marotta e Ausilio, comunque, restano i soliti Emerson (il preferito di Conte) e Marcos Alonso (ha litigato con Lampard), ma sono ipotesi percorribili solo se il Chelsea dovesse aprire al prestito. E, in ogni caso, non è da escludere che ci si possa fermare all’aggiunta di Darmian”.