Inter, Emerson spinge all’addio Perisic? “Contratto in scadenza, rinnovo lontano”

Il possibile arrivo all'Inter di Emerson Palmieri potrebbe spingere Ivan Perisic a cambiare aria e a provare una nuova esperienza

Il possibile arrivo all'Inter di Emerson Palmieri potrebbe spingere Ivan Perisic a cambiare aria e a provare una nuova esperienza. Il club nerazzurro, secondo quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, non sembra infatti intenzionato a rinnovare il contratto del croato, attualmente in scadenza nel 2022:

"L’arrivo di Emerson aprirebbe di fatto le porte a una possibile partenza di Perisic: il croato può tornare a giocare in Bundesliga, di sicuro l’Inter oggi non pensa a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022".