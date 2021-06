Mercato, il doppio progetto dell’Inter che riguarda Perisic

Perisic, in scadenza di contratto nel 2022, ha un ingaggio pesantissimo per le casse nerazzurre. L'Inter ha preso la sua decisione

Perisic, in scadenza di contratto nel 2022, ha un ingaggio pesantissimo per le casse nerazzurre e l'intenzione del club è di non rinnovare l'intesa in scadenza. Per lui, riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è l'ipotesi di tornare in Bundesliga o quella di andare in scadenza. In ogni caso, un futuro a lungo termine all'Inter sembra escluso.