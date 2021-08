Inter, il mercato accelera: “In chiusura cinque partenze. E c’è una permanenza”

Club al lavoro per piazzare gli esuberi, in attesa di trovare il centravanti ideale dopo l'acquisto di Edin Dzeko

In attesa di trovare il tanto chiacchierato centravanti dopo l'acquisto di Edin Dzeko, l'Inter accelera il mercato in uscita. E' infatti necessario alleggerire la rosa e liberare caselle occupate da chi è fuori progetto. Sono quindi imminenti, come riporta La Gazzetta dello Sport, cinque partenze: " Pinamonti pare destinato a un nuovo prestito, perché i 2,2 milioni di ingaggio fino al 2024 hanno finora spaventato qualsiasi potenziale acquirente. Ma Empoli, Verona e Sampdoria (in rigoroso ordine di probabilità) hanno manifestato interesse ad accogliere il giocatore in prestito.

Quasi certa anche la partenza di Agoume, per il quale si sono fatti avanti Saint Etienne, Strasburgo e Lorient oltre a Venezia e Bologna. La situazione del francese, ad ogni modo, non preoccupa particolarmente in virtù del basso ingaggio percepito (al di sotto dei 300 mila euro), esattamente come Salcedo e Colidio. Per i due attaccanti, con contratti rispettivamente fino al 2023 e al 2024, si troverà sicuramente una destinazione con la formula del prestito, ma in questo caso è l’Inter che dovrà decidere la soluzione più vantaggiosa in termini di crescita, perché per i nerazzurri restano importanti risorse in prospettive. Chi invece resterà, almeno fino a gennaio, è l’uruguaiano Satriano: le precarie condizioni di Sanchez suggeriscono di trattenerlo ad Appiano per qualsiasi evenienza", si legge.