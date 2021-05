L’Equipe: “Icardi chiede la cessione: ecco il prezzo. Il PSG ha risposto così”

L'argentino vorrebbe lasciare la Francia, ma il club è consapevole del fatto che sarà difficile ricevere un'offerta elevata per lui

La società parigina, però, non sembra vederla allo stesso modo: il momento legato al Covid è complicato e Leonardo sa che è difficile che arrivi un'offerta di 40 milioni di euro (il prezzo di valutazione di Icardi) per poi acquistare un altro centravanti. Il PSG non terrà a forza il ragazzo, ma al momento non si muoverà per cederlo: resta dunque da vedere se si arriverà allo scontro oppure se le parti si verranno incontro.