In Francia: “Il PSG vuole vendere Icardi, non ne possono più. Leonardo responsabile”

Così il giornalista francese Molina: "Fondamentalmente, hai puntato tutto su un ragazzo che non corre"

La posizione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain è sempre più in bilico. Il centravanti argentino, riempito di critiche dopo la prestazione nulla contro il Manchester City in Champions League, sembra essere stato scaricato dal club francese, che non intende più puntare su di lui. Spiega infatti Romain Molina, giornalista francese Guardian, BBC e CNN, su YouTube: "Ora il Qatar vuole vendere Mauro Icardi. Non ce la fanno più. E considerano Leonardo responsabile di questo. Fondamentalmente, hai puntato tutto su un ragazzo che non corre, per riassumere sostanzialmente ciò che viene detto con altre parole proibite di almeno 18 anni".