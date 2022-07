Equipe – Skriniar-PSG, l’affare si complica. “Richieste Inter giudicate irragionevoli”

Milan Skriniar resta il primo obiettivo e la priorità del PSG. A riportarlo è l'Equipe che conferma come il club parigino sia ancora sulle tracce del difensore. "Considerando il 3-4-1-2 che ha in mente Christophe Galtier, il suo profilo è considerato estremamente interessante e lo schema di gioco potrebbe non essere lo stesso con o senza di lui. A 27 anni, Skriniar, che ha 54 presenze con la Slovacchia, si crede pronto per una nuova sfida", commenta il portale francese che stabilisce a 70 mln la richiesta dell'Inter. Inter che aveva intenzione di rimpiazzare Skriniar con Bremer, approdato però alla Juventus.

"In questo contesto, le condizioni per l'arrivo di Skriniar a Parigi sembrano diventare più complicate", conferma l'Equipe che poi aggiunge come l'Inter, nel caso in cui riesca a trattenere il difensore, stia già discutendo il rinnovo fino al 2027 ed è per questo che è ferma nella sua richiesta di 70 mln. "Lato PSG, le richieste dell'Inter sono irragionevoli per un giocatore con un solo anno di contratto ma il club francese continua a crederci", chiosa il giornale francese.