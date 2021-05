In Spagna – Eric Garcia andrà al Barcellona: il difensore arriva a parametro zero

Per il trasferimento di Eric Garcia al Barcellona siamo ormai ai dettagli. È quanto riporta il Mundo Deportivo

Il giocatore, che arriverebbe dunque in Catalogna a parametro zero, dopo essersi rifiutato di firmare il rinnovo, è pronto a siglare un quinquennale. L'annuncio del passaggio in blaugrana dello spagnolo Garcia è previsto dopo la finale di Champions League, in programma il 29 maggio, che vedrà il Manchester City di Pep Guardiola affrontare il Chelsea allenato da Thomas Tuchel.