Gds – Allarme stipendi per tutte le big d’Europa: ora Barça e Real tagliano

I catalani hanno trovato mesi fa l’accordo per posticipare il pagamento di 172 milioni. A Madrid trattano per ridurre i salari del 10%

Gianni Pampinella

In questi giorni si è parlato e si continua a discutere molto sulla decisione di Steven Zhang di diminuire il costo del lavoro balzato a 220 milioni. "Niente che non si sia visto già altrove, soprattutto in Spagna, dove la situazione delle due grandi è talmente delicata da obbligare a contromisure urgenti", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano approfondisce la situazione dei due club spagnoli.

"Al Barça hanno anticipato i tempi e agito già a novembre. Così cinque mesi fa i giocatori blaugrana hanno dato l’ok a maggioranza assoluta all’accordo che i loro rappresentanti avevano in precedenza raggiunto col club per “aggiustare” gli stipendi. Nel dettaglio, i catalani dovevano congelare il pagamento di 191 milioni per portare in salvo la nave. Quella firma ha consentito di posticipare il pagamento di 172 milioni".

"Al Real avevano agito d’urgenza durante i giorni più neri della pandemia: deciso un -10% di taglio lineare sugli stipendi dei giocatori. Da settimane i leader dello spogliatoio, guidati dal capitano Sergio Ramos, trattano con Florentino per tagliare una cifra simile a quella della scorsa stagione, a cui andrebbe aggiunta pure la rinuncia a tutti i premi. Il drammatico 2020 ha fiaccato soprattutto Real e Barcellona con perdite quantificate in 250-300 milioni".

"Inevitabile una riformulazione dei limiti salariali: per i catalani la riduzione del monte salari concesso dalla Liga è stato del 43%, dai 671,4 milioni del 19-20 ai 382,7 attuali. Il Real è passato in un anno da 641 a 468,5 milioni spendibili in stipendi. Tradotto: -27%. Al Psg c’è stato un discreto tumulto durante l’annus horribilis 2020: gli sceicchi, che pagano quasi 300 milioni di ingaggi, avrebbero voluto usare le forbici, ma anche i ricchi sanno fare barricate. Alla fine il Psg non ha comunque pagato i premi di stagione".

(Gazzetta dello Sport)