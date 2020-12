Sky – Eriksen, ecco cosa si aspetta l’Inter: novità a breve. Gomez? Dipende da…

La ripresa degli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi dopo la vittoria al ‘Bentegodi‘ di Verona per il Natale ha rappresentato l’occasione giusta per Antonio Conte e la dirigenza per fare il punto in vista del mercato di gennaio, che prenderà il via lunedì prossimo. Sky Sport spiega la strategia dei nerazzurri e la situazione dei nomi caldi del mercato del club di viale della Liberazione: da Christian Eriksen, in uscita e nel mirino delle società inglesi, al ‘Papu’ Gomez, passando per Nainggolan e Milik.

“Eriksen? Oggi ne hanno parlato alla Pinetina nell’incontro tra Conte, Oriali e la dirigenza al completo con Marotta, Ausilio, Antonello e il presidente Steven Zhang in collegamento dalla Cina. Un incontro per pianificare questo mercato. C’è stato un accordo: niente investimenti, si acquisterà in base alle cessioni. Il prestito di Nainggolan non porterà soldi freschi nelle casse dell’Inter ma ci sarà un risparmio sull’ingaggio molto importante. Eriksen guadagna 7 milioni di euro netti a stagione. Nel suo destino c’è ancora la Premier League ma l’Inter non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. I nerazzurri le attendono nei prossimi giorni“.

Tra i nomi per il ruolo di vice-Lukaku c’è sempre quello di Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: “Il Napoli chiede tra i 15 e i 18 milioni. Ci pensa l’Atletico Madrid per sostituire Diego Costa, che oggi ha rescisso il contratto dopo la richiesta formulata nei giorni scorsi. Il polacco piace dalla scorsa estate ma al momento il prezzo è troppo alto”.

Situazione ancora in bilico per quanto riguarda il ‘Papu’ Gomez all’Atalanta: “Oggi, alla ripresa, si è allenato a parte. Il rapporto con Gasperini sia ai minimi termini. Nei prossimi giorni si capirà quali sono le scelte della società. Nei giorni scorsi c’è stato un tentativo di avvicinamento tra gli agenti del Papu e l’Atalanta: al momento è più probabile una cessione del reintegro. Bisognerà capire a che cifre l’Atalanta deciderà di cederlo: se resterà sui 10/12 milioni si andrà verso l’estero, mentre se gli orobici abbasseranno le richieste rientreranno in corsa squadre italiane importanti”.