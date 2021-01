Inter, solo Eriksen può cambiare le sorti del mercato. L’Arsenal ha una carta da giocare

In questo momento il mercato dell’Inter ruota tutto attorno a un giocatore, Christian Eriksen. Da tempo Ausilio e Marotta lavorano per trovare una sistemazione al centrocampista danese. Come sottolinea il Giorno, l’interesse di alcuni club della Premier non manca per l’ex Tottenham.

“Ci sono gli stessi Spurs che lo hanno ceduto a gennaio 2020, così come gli acerrimi rivali dell’Arsenal, con in mano una carta da giocare. Da ottobre scorso, infatti, Lucas Torreira si è trasferito in prestito all’Atletico Madrid, ma sta giocando poco e potrebbe anche rientrare alla base per essere girato altrove“.

(Il Giorno)