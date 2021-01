Eriksen, ieri messaggio a Conte. “Durante Inter-Pro Sesto Christian è sembrato…”

“La professionalità prima di tutto. E quella non è mai mancata”. Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul momento di Christian Eriksen, autore ieri di una doppietta nell’amichevole tra Inter e Pro Sesto ad Appiano Gentile.

Spiega infatti la Rosea: “E mentre radiomercato continua a metterlo al centro dell’attenzione di diversi club inglesi, Christian Eriksen si allena ad Appiano Gentile, provando a convincere Antonio Conte ad offrirgli nuove chance per mettersi in mostra.

Ieri il centrocampista danese ha realizzato una doppietta nell’allenamento condiviso con la Pro Sesto (Serie C) finita 4-0 per i nerazzurri anche grazie alle reti del giovane Persyn e di Perisic. Eriksen è sembrato tonico, volenteroso, e chissà che davvero non possa ritrovare il campo già sabato in casa dell’Udinese“.