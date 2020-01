Inter-Eriksen, contatti continui: “Forse anche oggi”. SM: “Marotta ha già preparato…”

I contatti ci sono stati. Nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. “Forse anche oggi“, come scrive Sport Mediaset. L’Inter ed Eriksen continuano a sentirsi, il corteggiamento nerazzurro va avanti. Tanto che il club di viale della Liberazione avrebbe già preparato l’all-in nelle prossime due settimane, nel caso in cui dalla Spagna (vedi il Real Madrid e l’Atletico Madrid) non affondassero il colpo:

“Discorsi, si diceva, proiettati a luglio. Sino ai giorni scorsi di certo. Forse anche oggi, ma se poi, da qui alle prossime due settimane non arrivassero le notizie attese dalla Spagna, un all-in per il danese troverebbe terreno fertile e già preparato”.

(Fonte: Sport Mediaset)