Inter, svolta Eriksen: “Per gennaio ha preso una decisione importante e ha tolto un veto”

Una decisione importante, che potrebbe segnare una svolta per il prossimo futuro di Christian Eriksen. Con il suo addio all’Inter, ormai scontato, il centrocampista danese sta studiando le varie ipotesi per gennaio. E, secondo Tuttosport, avrebbe ormai fatto cadere il suo veto relativo al trasferimento in prestito, prima ipotesi mai considerata dall’ex Spurs. Una decisione importante che potrebbe aprirgli le porte di Arsenal e PSG:

“A far cadere il veto del giocatore (su un possibile trasferimento in prestito, ndr), la possibilità di ritrovare centralità in una grande del calcio europeo, con la possibilità di vincere subito qualcosa (Psg) oppure di fare da salvatore della patria in un Arsenal in profonda crisi. L’Inter attende che il mercato dalle intenzioni passi ai fatti ma, l’importanza del giocatore in questione e le altissime pretese di Conte, restringono di molto le possibili alternative (ieri il Bayern si è tirato fuori dalla corsa smentendo qualsiasi interessamento per Eriksen)“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)