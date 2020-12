Eriksen, ecco la via preferita dall’Inter: due club sono in pista. La sola vera offerta…

Dopo appena un anno dal suo arrivo, Christian Eriksen è già pronto a lasciare l’Inter. Con Antonio Conte non è mai scattata la scintilla e il danese è ai margini del progetto tecnico dell’allenatore. Il mercato di gennaio dipenderà molto dalla cessione del danese. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, se Eriksen andrà via a titolo definitivo – la via preferita dal club, -, Marotta e Ausilio avranno a disposizione risorse per investire.

“Altrimenti si dovrà lavorare sui prestiti e sugli scambi. O sulle occasioni, come accaduto con Moses e Young giusto un gennaio fa. La pista è, ovviamente, legata esclusivamente al fatto che Eriksen trovi una collocazione. A proposito del danese: la sola vera offerta per lui, dalla scorsa estate ad oggi, all’Inter l’ha presentata l’Hertha Berlino. Ma oggi l’unico approdo possibile sembra essere la Premier League: Arsenal e West Ham sono in pista”.

