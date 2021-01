Inter-Eriksen, la mossa dell’agente l’inizio dell’addio: “Rimasto a Milano per due fattori”

Quando il suo agente aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro l‘Inter per il mancato pagamento di alcune commissioni, Christian Eriksen sembrava davvero sul punto di lasciare Milano. E invece, almeno prima della punizione nel derby, il danese è rimasto in nerazzurro essenzialmente per due fattori:

“Il danese sembrava realmente destinato all’addio. Il ricorso del suo agente al Collegio di Garanzie del Coni contro l’Inter per il mancato pagamento delle commissioni per il suo trasferimento, sembravano la classica ciliegina finale di una storia nata non bene e terminata peggio. Invece il suo stipendio da 7.5 milioni e la necessità di Suning di non regalare il giocatore, lo hanno (finora) bloccato a Milano“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)