Altro che addio, Eriksen vuole prendersi l’Inter: “Giorni fa ha compiuto un gesto emblematico”

La punizione contro il Milan nel derby di Coppa Italia potrebbe essere un nuovo inizio di una storia ancora tutta da scrivere. Christian Eriksen (anche per mancanza di offerte concrete, va detto) è destinato a restare all‘Inter. Conte sembra volergli dare fiducia in vista della semifinale di Coppa Italia. Lui, da parte sua, è con la mente ancora a Milano.

Lo dimostra il fatto, come riporta Tuttosport, che il danese da qualche settimana abbia iniziato a esprimersi in italiano. Poche parole, ma che dimostrato la voglia di inserirsi ancor di più nell’ambiente interista, a dispetto delle voci di mercato:

“Eriksen da qualche settimana ha iniziato a esprimersi anche in italiano, poche parole, ma che dimostrano come la voglia di inserirsi nell’ambiente Inter non gli sia mancata anche in questo periodo in cui sembrava ormai scontato il suo addio. Quello contro il Milan è stato il primo gol del danese in questa stagione; nella scorsa, invece, aveva timbrato il cartellino 4 volte, segnando in ogni competizione. La domanda rimane quella precedente: sarà il primo dell’annata o l’ultimo?“.

(Fonte: Tuttosport)