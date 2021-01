Scambio Eriksen-Gomez, CorSera: “Due ostacoli ma affare non impossibile se l’Inter…”

Secondo quanto riportato dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, il Papu Gomez e Christian Eriksen potrebbero essere scambiati negli ultimi giorni di mercato.

Il quotidiano parla di prestito secco fino a giugno: “L’Inter prenderebbe così Gomez — con cui ha un accordo da dicembre — e darebbe via il danese. Ci sono però due impedimenti: il primo è di carattere pratico, perché l’Atalanta non vorrebbe inserire altri giocatori in attacco, dove la coperta è già lunga, in virtù del cambio modulo delle scorse settimane. E poi economico: Eriksen guadagna 7,5 milioni di euro — più bonus cospicui — mentre Gomez «solamente» 2,5”, ammette il Corriere della Sera.

L’affare sembra complicato, appunto per la cospicua differenza tra i due stipendi ma – aggiunge il quotidiano -, l’affare potrebbe essere chiuso se l’Inter deciderà di contribuire per l’eccedenza dello stipendio dell’ex Tottenham. “Almeno è quello che i meneghini sperano, mentre non è dato sapere se i bergamaschi diranno di sì. Questo perché Eriksen non ha avuto mezza offerta — a parte il West Ham, in prestito — con Ajax e Tottenham che potrebbero comunque puntare su un trasferimento temporaneo”, aggiunge il CorSera.

L’affare Eriksen, per l’Inter, risulta di vitale importanza perché il danese pesa circa 22 mln a bilancio e 6 mesi in più o in meno fanno la differenza anche in ottica di cessione del club, considerando la trattativa con Bc Partners. “L’Inter farebbe questo scambio in breve tempo, l’Atalanta preferisce attendere. È uno scenario, ma non è detto che non diventi qualcosa di più concreto nei prossimi giorni. Come sarebbe concreta la possibilità che si inserisca la Roma con un’offerta che a Zingonia aspettano a breve”, chiosa il quotidiano.