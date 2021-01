Eriksen, idea suggestiva: “L’Inter ci prova, si può concretizzare questo scambio in Serie A”

Per il momento l‘Inter non ha ricevuto offerte ufficiali e concrete per Christian Eriksen. Tanto che, pur di provare a rilanciarlo, Antonio Conte in Coppa Italia contro la Fiorentina lo ha anche provato nel nuovo ruolo da regista davanti alla difesa, con risposte alterne. Ma si sa, nel mercato mai dire mai. Come raccontato nelle scorse ore da Sky Sport, infatti, diversi intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione per il centrocampista danese, comunque non centrale nel progetto tecnico dell’allenatore nerazzurro. E, in questo senso, negli ultimi giorni della campagna acquisti di gennaio potrebbe concretizzarsi una pista suggestiva in Serie A.

A riportarlo è Tuttomercatoweb, che parla di un possibile scambio di prestiti con l’Atalanta che porti a Milano il Papu Gomez, in rotta con Gasperini e la società:

“Ed ecco l’idea di chi lavora sotto traccia all’operazione: uno scambio di prestiti per sei mesi, Eriksen (che piace anche al PSG in prestito) per il Papu. E poi in estate tutto da ritrattare e rinegoziare. Uno scenario che può prendere piede nelle prossime settimane se non dovessero arrivare offerte concrete al tavolo dell’Atalanta e soddisfacenti per Gomez. L’Inter studia le mosse per arrivare al Papu senza spese pazze che al momento non sono consentite. E l’Atalanta potrebbe apprezzare Eriksen a determinate condizioni legate al pagamento dell’ingaggio“, scrive TMW.

(Fonte: TMW)