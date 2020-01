Eriksen-Inter, Libero: “Solo nei bar sport c’è chi critica l’acquisto. E chi non è d’accordo…”

L’acquisto di Eriksen da parte dell’Inter ha scatenato il tifo interista. Tra gli addetti ai lavori non sono stati pochi coloro i quali hanno posto dubbi, di natura tattica ma non solo, sull’operazione. L’edizione odierna di Libero, però, elogia il club nerazzurro, spiegando così l’affare Eriksen.

“Un paio di anni fa difficilmente sarebbe successo, e l’Inter forse non ci avrebbe nemmeno provato, vista l’agguerrita concorrenza. Solo nei bar sport del Paese esiste chi ha trovato un lato negativo nell’acquisto del danese. C’è chi dubita possa trovare una collocazione tattica nel 3-5-2 di Conte, chi pensa che possa oscurare Sensi e chi non si spiega i 18 milioni spesi per un calciatore in scadenza di contratto. Eppure ancora solo 27enne. In realtà, Eriksen è la mezzala di qualità perfetta nel modulo di Conte, occuperà la posizione di Sensi ma l’abbondanza in una grande squadra non è mai un problema (semmai lo è la carenza, che il tecnico ha dovuto affrontare), e i soldi spesi sono in realtà pochi considerando il reale valore del giocatore (secondo Transfermarkt è 90 milioni). Chi non è d’accordo, forse, dovrebbe rivedere qualche partita del Tottenham negli ultimi anni, magari escludendo gli ultimi mesi viziati dal mancato rinnovo”.