La frase è la stessa da inizio gennaio. Non ci sono novità sul mercato dell’Inter. Gianluca Di Marzio ha sottolineato a ‘Calciomercato l’originale’: “Non ci sono stati sviluppi sull’unica operazione che potrebbe cambiare questo mercato, la cessione di Eriksen. Se lui partisse l’Inter andrebbe su un centrocampista. Non c’è una trattativa reale o concreta che possa avere uno sviluppo in questo momento. Vedremo nell’ultima settimana come andrà”.

(Fonte: SS24)