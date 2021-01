Eriksen, mossa Leicester. “La replica dell’Inter contiene una pretesa molto chiara”

Non si placano le voci in merito al futuro di Christian Eriksen, provato da Antonio Conte in un nuovo ruolo ma ancora al centro delle voci di mercato. Ecco perché, scrive Calciomercato.com, nelle ultime ore si è aperta una pista tutta nuova: “In queste ore emerge l’idea del Leicester – sempre più in corsa per vincere la Premier League – di chiedere il danese all’Inter perché si è infortunato l’ex Sampdoria Dennis Praet. Di conseguenza, una mossa per l’opportunità di attivarsi sul fronte Eriksen in prestito fino al prossimo giugno, sapendo che ormai è sul mercato da mesi.

La replica da parte dell’Inter è stata molto chiara: nessun tipo di sconto, anzi la pretesa è del pagamento per intero dei circa 4 milioni di euro netti fino a giugno come stipendio del danese. Chi vuole Eriksen deve pagare il suo ingaggio senza possibilità di riduzioni, almeno finora questo ha sempre preteso l’Inter che non arretra di un centimetro. Anche il Leicester dopo il Tottenham ha preso nota, lo United fin qui non ha mai bussato alla porta di Marotta e Ausilio”, conclude il portale.