Eriksen via per 35mln: “Inter spenderà subito. A Conte il nome che aveva bloccato un anno fa”

Al di là della partita di questa sera, in cui tutti i tifosi dell’Inter sperano possa risultare decisivo, il futuro di Christian Eriksen pare ormai segnato. E sarà, con ogni probabilità, lontano da Milano. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, la società sembra aver già deciso di privarsi del centrocampista danese nella prossima finestra di mercato di gennaio.

Caduto il veto di Zhang, che vietava una cessione in prestito, da Viale della Liberazione proveranno in primis a monetizzare, incassando magari tra i 30 e i 35 milioni di euro, utili poi per portare a Milano un centrocampista più funzionale al gioco di Antonio Conte. Che non sarà probabilmente Kanté, il vero sogno nerazzurro, considerato però inarrivabile. Ma che potrebbe essere invece Rodrigo De Paul, per il quale l’Udinese chiede proprio circa 35 milioni. Un giocatore che l’Inter aveva già bloccato un anno fa proprio su indicazione di Conte:

Getty Images

“… Il destino di Eriksen sarà lontano dall’Inter, con il club che in prima istanza punta a cederlo, per ottenere quei 30-35 milioni di euro da reinvestire sul mercato. In alternativa, il danese potrebbe entrare in qualche scambio di mercato, con Suning che ha tolto il veto sull’ipotesi prestito. Così la dirigenza nerazzurra cercherà di offrire a Conte quel centrocampista difensivo che il tecnico va chiedendo. Il sogno dell’allenatore resta Kanté, già seguito in estate, ma tuttora considerato irraggiungibile. Più concreta è l’ipotesi De Paul, giocatore diverso da Kanté ma funzionale al gioco di Conte“.

(Fonte: Tuttosport)