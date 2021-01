Eriksen via dall’Inter? Ecco la svolta: “Sta prendendo corpo un’ipotesi davvero inaspettata”

Continua a tenere banco, in casa Inter, il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese non è centrale nel progetto tecnico di Antonio Conte e, come confermato più volte da Beppe Marotta, il club nerazzurro si sta adoperando per trovargli una giusta collocazione.

Il ‘problema’, come scrive Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, è che per l’ex Tottenham non sono fin qui arrivate offerte concrete. Il che mette sul tavolo un’ipotesi del tutto a sorpresa: e se Eriksen restasse all’Inter? Scrive Biasin:

“Non ci sono offerte per Eriksen. Cioè, piace a molti, ma lo vorrebbero tutti in prestito. Ergo, salvo sorprese di fine mercato, il danese resterà a Milano. A giocare? Magari sì“.

(Fonte: TMW)