SM – Inter, 12 mln da Eriksen o Nainggolan per il vero obiettivo: “Pronto per venire a Milano”

Il lavoro dell’Inter sul mercato non si ferma. I nerazzurri sono infatti pronti a regalare ad Antonio Conte il colpo che può completare definitivamente l’organico, cedendo anche i calciatori in esubero. Spiega infatti SportMediaset: “Christian Eriksen sta guardando con interesse la pista Arsenal: i Gunners lo corteggiano e sono pronti ad offrire 12 milioni di euro ai nerazzurri. Il tesoretto può essere poi riutilizzato da Marotta per Arek Milik, pronto a lasciare il Napoli per l’Inter. Si valuta anche la possibilità di offrire in cambio il cartellino Radja Nainggolan, che pagherebbe il centravanti polacco”.