Inter, due nomi per l’attacco. Milik, la richiesta. Giroud? Possibile l’operazione “alla Young”

Resta nell’agenda dell’Inter un colpo da chiudere nella prossima sessione di mercato: quello di un vice-Lukaku. Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto sui possibili candidati valutati dalla dirigenza: “Due sono i nomi nei radar nerazzurri: il primo è quello di Arek Milik, il secondo è un’altra vecchia conoscenza per l’Inter e risponde all’identikit di Olivier Giroud. Il Napoli chiede per il polacco, nonostante il suo contratto andrà in scadenza a giugno, 18 milioni, più o meno quanto gli azzurri devono per Politano all’Inter. Per quanto riguarda Giroud l’Inter potrebbe provare a imbastire un’operazione simile a quella che ha portato Ashley Young in nerazzurro con un prestito a sei mesi con diritto/obbligo di riscatto”.