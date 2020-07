Sky – Inter, a Eriksen serve tempo. Ma nulla è escluso. Addio? L’ipotesi più probabile…

Parola d’ordine: tempo. Quello che serve a Christian Eriksen per entrare definitivamente negli schemi di Conte e nell’ambiente Inter, e quello che serve all’allenatore nerazzurro per comprendere a pieno un giocatore che, per temperamento (e non certo per qualità tecniche che non possono essere messe in discussione), non corrisponde esattamente al suo ideale di giocatore perfetto. Sky Sport fa il punto sul futuro del centrocampista danese, acquistato dai nerazzurri nel mercato di gennaio dal Tottenham e non ancora riuscito a imporsi al massimo a Milano.

Come detto, le qualità tecniche di Eriksen nessuno, all’Inter, si azzarda a metterle in discussione. Ovviamente, in un periodo particolare come questo post-pandemia, tutto può accadere e nulla può essere escluso. Anche che lo stesso Eriksen entri in qualche discorso di mercato. A questo proposito, l’ipotesi più probabile è quella dello scambio: se all’Inter dovesse arrivare una richiesta di un club che in rosa ha un giocatore gradito ai nerazzurri, da Viale della Liberazione potrebbero anche pensare di valutare il danese. Ma al momento non sono ragionamenti all’ordine del giorno, all’Inter.

(Fonte: Sky Sport)