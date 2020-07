Inter, tocca ad Eriksen. “Ma col tempo è alimentato il dubbio che il suo futuro sia…”

Stasera tocca a Christian Eriksen. Contro la Spal il trequartista danese avrà la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi di Antonio Conte, che nelle ultime gare ha sempre scelto Borja Valero al suo posto. Oggi invece l’ex Spurs ha una grande chance: “Le ultime indicazioni dalla Pinetina vanno in questa direzione – scrive il Corriere dello Sport -, nel senso che il danese è favorito su Borja Valero. Ma se, come sembra, l’ex-Spur tornasse a titolare contro la Spal, la scelta potrebbe essere semplicemente legata alla necessità di far rifiatare lo spagnolo (3 volte dall’inizio nelle ultime 4 uscite), in modo da averlo più fresco domenica contro la Roma. Già perché in questo momento la prima scelta è lui e ad Eriksen tocca attendere, esattamente come nelle sue prime settimane milanesi. Solo che allora non c’era l’emergenza attuale a centrocampo. Ovvio che più passa il tempo e più il caso si ingrandisce, alimentando il dubbio che il suo futuro non sia necessariamente nerazzurro“.