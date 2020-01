Sky – Inter, rilancio per Eriksen: martedì giornata chiave. Il Tottenham ha in mente di…

Christian Eriksen è promesso sposto dell’Inter ed è solo una questione di tempo prima che si concretizzi il suo arrivo in nerazzurro. E’ quanto sostiene Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti: l’Inter avrebbe ritoccato la sua offerta al Tottenham per il giocatore, proponendo al club inglese 13 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 15. Il Tottenham, al momento, non sarebbe però disposto a scendere sotto l’iniziale richiesta di 20 milioni.

Martedì potrebbe però essere un giorno importante, dato che, riferisce l’emittente, l’agente del centrocampista danese Martin Schoots (ieri a cena con Marotta) sarà a Londra per parlare con il presidente degli Spurs, Daniel Levy, notoriamente un osso duro in sede di trattative. Sarà un incontro probabilmente fondamentale per la buona riuscita della trattativa. Levy, infatti, chiederà a Schoots che il giocatore rinunci a qualcosa del suo stipendio. Se questo dovesse verificarsi e se l’Inter dovesse fare un ulteriore sforzo (magari, con un piccolo passo indietro proprio del Tottenham), allora l’operazione potrebbe chiudersi a metà della prossima settimana, per permettere al giocatore di essere a Milano tra venerdì e sabato. Questo, almeno, è il piano di tutte le parti in causa.

(Fonte: Sky Sport)