CorSera – Mourinho furioso per le immagini di Marotta. Eriksen, ag a Londra con un messaggio

La trattativa per Christian Eriksen è arrivata alle battute finali. L’Inter vuole chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi e per questo ha stretto con l’agente del giocatore. Ieri, Beppe Marotta è stato a cena con Martin Schoots e le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Jose Mourinho, secondo il Corriere della Sera, è rimasto infuriato per le immagini tv di Marotta a cena con l’agente del danese e per questo ha tuonato in conferenza stampa.

Il procuratore, Martin Schoots, nel frattempo è tornato a Londra con un messaggio chiaro da parte dell’Inter: presentare agli Spurs la proposta da 15 milioni.

(Corriere della Sera)