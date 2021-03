Eriksen si è preso l’Inter: “Adesso è aumentato anche il valore di mercato”

Si è completamente capovolto il mondo nerazzurro di Christian Eriksen. E anche il suo valore di mercato lo dimostra

Si è completamente capovolto il mondo nerazzurro di Christian Eriksen . Il centrocampista danese a gennaio sembrava sul punto di lasciare l'Inter e fare ritorno (in prestito) in Premier League, dove Arsenal e Leicester avevano chiesto informazioni a Viale della Liberazione. Le difficoltà finanziarie della società hanno paradossalmente aiutato la sua permanenza a Milano. Da lì, la vera rinascita. Ora, Eriksen è un titolare della squadra di Conte. E anche il suo valore di mercato, secondo Tuttosport, è tornato a salire:

"Se Lautaro è la pepita più preziosa nella miniera, in estate non sarà più così difficile (semmai l’Inter volesse farlo) incassare 30 milioni per Christian Eriksen, oggi valutato dai siti specializzati 35-40, risultato più eclatante dato dal nuovo status raggiunto dal danese che da “esubero” si è ritrovato titolare a discapito di Arturo Vidal".