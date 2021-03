Inter, filotto targato… Eriksen. Bastano due indizi: “E senza Chris in campo…”

Da 'emarginato' a indispensabile. In poche settimane, mondo nerazzurro completamente per Christian Eriksen

Da 'emarginato' a indispensabile. In poche settimane, mondo completamente per Christian Eriksen. Ora, come scrive Tuttosport, il centrocampista dell'Inter sembra quasi avere la bacchetta magica, dato che riesce sempre a cambiare le partite, anche in corsa. Basti pensare che, in questo filotto di vittorie nerazzurre (8 consecutive), l'unico successo senza il danese in campo è arrivato a Firenze: