Eriksen al PSG? CorSera: “Pochettino ci proverà: ecco come. Sa esaltarne le caratteristiche”

Ormai non resta che attendere il comunicato ufficiale ma Pochettino è pronto per tornare a Parigi in veste da allenatore del PSG, dopo l’avventura da calciatore.

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza dell’ipotesi che l’ex Tottenham voglia e possa riformare quel connubio vincente con Christian Eriksen, ormai ai margini del progetto Inter e destinato all’addio.

“E magari, chissà, Pochettino proverà a portare con sé a Parigi Christian Eriksen, che era il suo pupillo a White Hart Lane: una chance forte per il danese, che sarebbe un’arma in più per il tecnico (che lo conosce bene e sa come esaltarne le caratteristiche)”, scrive infatti il Corriere della Sera che però non esclude la possibilità che possa esserci uno scambio con Paredes, che potrebbe così fare il percorso inverso e arrivare all’Inter.