Inter, Eriksen da Pochettino al PSG? “Ecco lo scambio che può far contenti tutti”

Ieri Beppe Marotta è stato molto chiaro: Christian Eriksen è sul mercato. E stamattina è arrivata una notizia dalla Francia che può davvero far piacere anche e soprattutto all’Inter: Mauricio Pochettino è ormai ad un passo dal sostituire Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain. Ed ecco che allora la destinazione parigina potrebbe essere ideale per il danese: “Non soltanto per Eriksen che potrebbe così ritrovare il suo coach prediletto, ma anche per l’Inter visto che nei francesi c’è un giocatore da qualche tempo nel mirino del club, Leandro Paredes, che i francesi non considerano incedibile e che Conte mette invece tra i primi posti nella lista dei rinforzi a centrocampo. A questo punto uno scambio, con formula ovviamente da definire visto che parliamo ancora di scenari, potrebbe fare contenti tutti“, si legge.