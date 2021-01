Inter-Eriksen, arriva la svolta? “Ieri si è aperta la possibilità di un accordo”

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, dando le ultime sul futuro di Christian Eriksen: “Ieri si è aperta la possibilità di un accordo con l’Arsenal che si prenderebbe in prestito Eriksen girando all’Inter Torreira attualmente in prestito all’Atletico Madrid dove gioca pochissimo. Torreira non è proprio Sensi, ma i due si possono assomigliare. Può essere utile? Si riflette.

Nel frattempo il Tottenham è sempre alla finestra, mentre il Leicester ha chiuso qualsiasi possibilità per l’ingaggio fuori budget del danese. Per il resto dovrebbe rimanere tutto così, sembra difficile che l’Atalanta alla fine si convinca a cedere il Papu Gomez a una concorrente in zona Champions e dintorni e ancora più difficile che l’Inter investa dieci milioni su un 32enne, a meno che non riesca a vendere Eriksen e realizzare”.