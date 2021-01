Sky – Leicester e Tottenham su Eriksen, il punto. Inversione Inter: no netto a una cessione

Continuano ad arrivare nella sede di Viale della Liberazione dell’Inter interessamenti più o meno concreti per Christian Eriksen. Soprattutto dalla Premier League, dove Tottenham e, nelle ultime ore, Leicester avrebbero effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione con i nerazzurri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il calciatore. L’Inter è pronta a valutare la cessione in prestito, ma pretende comunque dei soldi per il trasferimento a titolo temporaneo, soprattutto dagli Spurs. Al momento, dunque, tutto fermo.

E fermo, a Milano, resterà anche Andrea Pinamonti. L’emittente, infatti, riferisce che il club nerazzurro avrebbe ormai stoppato la cessione del giovane attaccante, data l’improbabilità di arrivare a un altro tipo di attaccante. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, Pinamonti resterà alla Pinetina.

(Fonte: Sky Sport)