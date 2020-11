ESPN – “Eriksen, sì all’Arsenal”. Ma il prezzo lascia perplessi: “Lascerebbe l’Inter per…”

Dopo le parole rilasciate da Beppe Marotta prima di Inter-Torino, sembrano esserci ben pochi dubbi su una prossima partenza di Christian Eriksen dall‘Inter. Il centrocampista danese, in panchina per tutte le ultime partite dei nerazzurri contro Real Madrid, Atalanta e Torino, è ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, intenzionato a lasciarlo fuori dai titolari anche nella gara contro i Blancos di questa sera a San Siro in Champions League.

A gennaio, dunque, si aprono per lui le porte dell’addio ai nerazzurri. Gli estimatori per l’ex Tottenham non mancano di certo, soprattutto in Premier League. Fra le squadre maggiormente intenzionate a fare un tentativo per acquistarlo ci sarebbe l’Arsenal.

Secondo quanto riferisce ESPN, infatti, una fonte avrebbe rivelato che i Gunners potrebbero avere la possibilità di acquistare il giocatore per una cifra nettamente inferiore ai 20 milioni e più sborsati dall’Inter nel gennaio del 2019 per portarlo via dal Tottenham. Secondo la testata, infatti, Eriksen potrebbe trasferirsi all’Arsenal per 12 milioni circa di sterline, ovvero meno di 13,5 milioni di euro. Un prezzo di saldo dovuto anche allo scarso impiego riservato all’ex Spurs da Conte. E proprio Eriksen avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi all’Emirates Stadium, nonostante sette anni giocati con la maglia degli acerrimi rivali del Tottenham.

Più indietro, invece, Manchester United e Chelsea, che per il momento non sembrano intenzionate, anche viste le spese delle ultime sessioni di mercato, ad affondare il colpo. Fuori dalla corsa sembra essere invece il Manchester City.

(Fonte: ESPN)