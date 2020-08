CM – Eriksen può partire: “L’Inter potrebbe inserirlo in uno scambio per portare a Milano…”

La permanenza all’Inter di Christian Eriksen anche nella prossima stagione è tutt’altro che scontata. A riportarlo è calciomercato.com: di fronte a una grande offerta che garantisca al club nerazzurro una considerevole plusvalenza, il centrocampista danese, arrivato a gennaio dal Tottenham, potrebbe essere ceduto, magari nell’ambito di uno scambio che possa portare all’Inter giocatori più funzionali al gioco di Antonio Conte.

L’allenatore nerazzurro considera Eriksen, riferisce calciomercato.com, come un ottimo giocatore da inserire a gara in corso, data una qualità potenzialmente decisiva con più spazi a disposizione. Difficilmente invece Conte ha utilizzato il danese da titolare, forse perché considerato poco incline al lavoro di corsa in fase difensiva. Da qui, la non totale incedibilità del giocatore.

Qualora arrivasse un’offerta allettante, Marotta e Ausilio la prenderebbero in considerazione. Altrimenti, Eriksen rimarrà a disposizione di Conte.

(Fonte: calciomercato.com)