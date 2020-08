Cds – Eriksen, all’Inter non ha spazio: intermediari al lavoro per la cessione. Il prezzo…

Il probabile arrivo di Arturo Vidal, potrebbe togliere ulteriore spazio a Christian Eriksen. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, al momento, il terzetto di titolari della mediana nerazzurra appare composto da Barella, Brozovic e Vidal.

“Significa che il danese dovrebbe sistemarsi solo in panchina, come, tranne che in poche eccezioni, è accaduto in questi suoi primi mesi italiani. La soluzione potrebbe essere proprio una cessione, soprattutto se dovesse garantire un adeguato incasso e, quindi, una conseguente plusvalenza ai conti nerazzurri. In base all’ultima trimestrale, il costo del danese, commissioni comprese, è stato di 27,5 milioni di euro. Significa che, se dovesse arrivare una proposta da almeno di 50 milioni, seppure a malincuore, farebbe partire Eriksen”.