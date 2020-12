Addio Eriksen? Non solo United e PSG. Si parla di questo scambio: “L’Inter non si opporrebbe”

Fra poco più di due settimane, si aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, e l’Inter si preannuncia fra le squadre più attive, sia in entrata che in uscita. Molto ruoterà, ovviamente, attorno al nome di Christian Eriksen, sempre più vicino all’addio ai nerazzurri. Il giocatore piace a tanti, Manchester United e PSG in testa, ma non è escluso che alla fine si concluda uno scambio con l’Arsenal che porti a Milano Granit Xhaka, un’operazione di cui si parla da tempo:

“Se l’Arsenal accetterà lo scambio Eriksen-Xhaka, l’Inter non si opporrebbe. Secondo il Sun il danese piace anche allo United. De Paul, altro obiettivo nerazzurro, è invece difficile da acquistare“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)