Inter, Perisic in partenza: una big d’Europa lo mette nel mirino. L’assist arriva da un ex nerazzurro

Tra i giocatori in uscita dall’Inter potrebbe esserci anche Ivan Perisic. Dopo l’esperienza vincente dello scorso anno al Bayern, l’esterno croato è tornato in nerazzurro e sembrava poter svolgere i compiti richiesti da Conte sulla fascia sinistra. Le ultime prestazioni, però, hanno fatto ricredere il tecnico dell’Inter sulle possibilità di Perisic di poter interpretare al meglio quel ruolo. Per questo nel prossimo mercato si cercherà una destinazione per il croato.

Sulla tracce di Perisic, secondo El Gol Digital, si sarebbe messo l’Atletico Madrid di Simeone. Carrasco, dopo il ritorno al Wanda Metropolitano, non è più riuscito a incidere e il Cholo è alla ricerca di un esterno offensivo per la sua formazione. Per Conte non rientra più nel progetto nerazzurro, per questo presto l’Atletico potrebbe presentare un’offerta per il calciatore croato.