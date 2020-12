Inter-Eriksen, c’è lo scenario più inaspettato. Merito di… Conte! “Chris ha sentito che…”

Del futuro di Christian Eriksen si parla ormai da settimane. Il centrocampista danese, con il mercato di gennaio che si avvicina, è sempre più al centro dei riflettori. Il poco impiego che gli ha riservato Antonio Conte in questi primi mesi della stagione non hanno certo spento le voci su un suo possibile addio all’Inter, che resta l’ipotesi più probabile.

Ma un’importante apertura al giocatore è arrivata proprio dall’allenatore nerazzurro, che ieri in conferenza stampa ha teso la mano all’ex Spurs. Christian avrà di certo ascoltato le parole di Conte, che si è augurato che Eriksen possa presto sbocciare. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Ma è condita anche da un’apertura dell’allenatore: «Sto lavorando con Christian, come con tutti, per migliorare alcuni aspetti: a volte ci riesco in maniera più evidente e altre meno. Magari con lui ci vorrà più tempo, poi sboccerà e mostrerà il suo talento», ha detto Conte. Come suoneranno queste parole alle orecchie del danese, 315’ in stagione, non è dato sapere, ma per sbocciare davvero resta pochissimo tempo: quattro partite e poi sarà di nuovo mercato“.

