Vieri: “Sull’Inter sento una grande bugia. Conte fa un errore. Eriksen? Vi dico cosa farà”

Tra Inter, Conte, Eriksen e… una bugia. Una lunga intervista, rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, per parlare del campionato e delle ambizioni dei nerazzurri, chiamati a dare una risposta a Cagliari dopo la figuraccia europea. Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, ha confermato la sua versione: Conte e i suoi se la giocheranno fino alla fine, anche perché avranno più fame della Juventus, reduce da nove anni di vittorie. Ecco le sue parole:

FAME – “L’Inter avrà più fame della Juventus. Confermo. Tanto più adesso che l’uscita dalla Champions, purtroppo, le lascia solo un obiettivo: darà tutto quello che ha per vincere lo scudetto. Obbligo a vincere lo scudetto? Nessuno è obbligato a fare nulla. Però Conte ha una squadra fortissima: giocando una volta alla settimana ha tutto per riuscirci. L’Inter deve giocare la Champions, sempre. Perché ha giocatori di livello superiore e perché è sempre stato nel suo DNA“.

BUGIA – “Quando sento dire che l’Inter non ha qualità, rispondo: bugia. Ne ha più che abbastanza per battere lo Shakhtar: se hai vinto a Moenchengladbach, in qualche modo vinci anche la partita in casa che ti dà gli ottavi“.

CONTE – “Troppo nervoso? Conte è questo: punto. Non l’ho mai visto un giorno tranquillo, sia che vinca 5-0 sia che perda 3-0. Quando le cose non vanno bene, un allenatore deve essere bravo a cambiare in corsa. Da quello che si vede, Conte non lo fa sempre. Io vorrei vedere Eriksen di più, credo darebbe una grande mano, però è l’allenatore che vede i giocatori tutti i giorni: noi possiamo dire solo quello che vediamo da fuori. Se Eriksen resta? No: secondo me se ne va“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)