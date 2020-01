SM – Inter, serve qualche ora ed Eriksen si farà. Ecco quando l’incontro che può essere decisivo

Christian Eriksen si avvicina a grandi passi all’Inter. Secondo quanto risulta a SportMediaset, infatti, il club nerazzurro è sempre più vicino ai 20 milioni che il Tottenham pretende per liberare il centrocampista: il presidente Levy non intende limare la richiesta per andare incontro al giocatore e ai nerazzurri. Tra parte fissa e i bonus la parte mancante è di circa 2-3 milioni, ma serve qualche ora e l’affare si farà, a prescindere se il danese giocherà stasera o no. Domani è infatti fissato un incontro che potrebbe sbloccare lo sbarco di Eriksen a Milano.